Maltempo, Brunetta: “Vicino alle vittime e alle popolazioni colpite”

“Seguo con grande angoscia quanto sta accadendo in queste ore nelle tante Regioni del Centro – Nord colpite dal maltempo. Sono vicino ai familiari delle vittime in Toscana e mi auguro che tutti i dispersi possano essere rintracciati presto dai soccorritori. Esprimo, inoltre, tutta la mia solidarietà alle popolazioni martoriate da questa nuova ondata di eventi estremi che sta mettendo a dura prova intere comunità. Anche nel Bellunese si sono perse le tracce di un vigile del fuoco, che ci auguriamo, nonostante le flebili speranze, possa essere ritrovato presto. Il mio sostegno va, infine, ai soccorritori, alla Protezione civile e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza i territori, e agli amministratori locali, punti di riferimento per le popolazioni colpite”.

Lo dichiara in una nota il presidente del CNEL, Renato Brunetta.