INSIGNITO ‘CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR’ DALL’AMBASCIATORE DI FRANCIA MARTIN BRIENS

Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, ha insignito Renato Brunetta, Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), già Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, del titolo di Chevalier de la Légion D’honneur (Cavaliere della Legione d’onore) a nome del Presidente della Repubblica, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Brunetta: “Un’onorificenza che dà un senso all’impegno di una intera vita, trascorsa tra l’accademia, la politica e le istituzioni”.