La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità al Salone Nautico 2024

Il Presidente Renato Brunetta ha il piacere di invitarLa a due importanti eventi che si terranno nella mattinata di giovedì 30 maggio 2024, presso l’Arsenale Nord di Venezia, in occasione del Salone Nautico 2024.



Le due iniziative ambiscono a proporre una visione del futuro di Venezia che metta al centro la sostenibilità̀ integrata, soprattutto grazie al sistema ingegneristico MOSE che, proteggendo Venezia dall’innalzamento del mediomare, agisce come fattore abilitante per lo sviluppo dell’area metropolitana, permettendo così di attrarre investimenti e avviare opere fondamentali per il rinnovo delle infrastrutture.

10.00 – 12.15 (accesso dalle ore 9.30), Sala degli Squadratori

Conferenza “Dalla protezione all’innovazione: gli investimenti nelle infrastrutture e i piani di rilancio sostenibile per Venezia nell’era del MOSE” . Nel corso della conferenza verranno esposti i progetti innovativi più rilevanti, finalizzati al rilancio economico e sociale di Venezia negli ambiti delle infrastrutture di trasporto, energia e servizi utili alla rigenerazione urbana integrata, adottando un approccio olistico che assicuri la resilienza e il progresso di Venezia nel tempo. L’incontro vedrà la testimonianza diretta delle imprese, università e istituzioni coinvolte nei progetti.

12.30 – 14.00, Tesa 66

Inaugurazione della mostra “Waterproof Venice”. L’esposizione ha l’obiettivo di condividere, con la cittadinanza e il pubblico, le progettualità̀ dei soci della Fondazione nella direzione di uno sviluppo sostenibile e integrato, del territorio veneziano.

