Salone Nautico Venezia, Brunetta (VSF): “La potenza generativa del Mose permette di immaginare nuove infrastrutture. A Venezia un centro mondiale per la difesa dall’innalzamento del mare”

“La potenza generativa del Mose, grande successo dell’ingegneria e dell’ingegno cui la nostra Fondazione ha dedicato la prima Biennale della Sostenibilità lo scorso anno, ci consente di pensare allo sviluppo di altre infrastrutture da concepire con approccio olistico e caratterizzate dalla sostenibilità come condizione necessaria di successo”. Così Renato Brunetta, presidente Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation (VSF), introducendo il convegno “Dalla protezione all’innovazione: gli investimenti nelle infrastrutture e i piani di rilancio sostenibile per Venezia nell’era del Mose” in corso questa mattina all’Arsenale di Venezia nel contesto del Salone Nautico di Venezia 2024. “Oggi, nell’era del Mose, Venezia ha stretto un nuovo patto con il mare, senza chiudersi ad esso ma gestendo il fenomeno dell’innalzamento del medio mare, che affligge il 70 per cento della popolazione mondiale che vive in aree costiere, e proiettandosi nuovamente verso il mondo”. Per questo, aggiunge il presidente Brunetta “stiamo lavorando per far sorgere a Venezia, un centro studi internazionale per la difesa dei centri urbani dalle acque”. Anche così “Venezia torna ad essere ‘città mondo’, snodo fondamentale delle reti di trasporto europee Ten-t, piattaforma multimodale e laboratorio di pratiche innovative e sostenibili capace di supportare il nostro Paese nel centrare gli obiettivi del Green Deal europeo”.

Salone Nautico Venezia, Brunetta (VSF): “IA, sviluppo e occupazione. Waterproof mette in mostra i progetti dei soci della Fondazione”

Venezia, che grazie al Mose gestisce l’innalzamento del mare, progetta il suo futuro ispirando il mondo. È questo lo spirito della mostra Waterproof che la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation (VSF), inaugura oggi alla tesa 66 dell’Arsenale di Venezia nel contesto del Salone Nautico. “Un’elaborazione realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale di una selezione di progetti concreti presentati dai nostri soci in ambito di sviluppo sostenibile” chiarisce il presidente VSF Renato Brunetta, che mette in guardia anche dalla difesa a oltranza dello status quo e da fenomeni di neo-luddismo che frenano la crescita, spiegando, come “l’intelligenza generativa dell’IA può interpretare progettualità reali in modo tale da favorire la suggestione e il sogno, così da ispirare la nostra attività”. L’installazione descrive in particolare progetti relativi a infrastrutture di trasporto d’avanguardia, soluzioni energetiche sostenibili e servizi utili alla rigenerazione urbana. “Presentiamo il contributo di imprese, istituzioni e università, tutti soci fondatori di VSF” spiega il presidente Brunetta “che costituiscono una piattaforma di soggetti di altissimo livello, saranno oltre 50 a fine anno, che si propongono di attrarre investimenti sostenibili a Venezia, favorendo la residenzialità, l’imprenditorialità e l’attrazione dei cervelli sul territorio metropolitano”.

