Oggi la presentazione della Relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini

“Al nostro Paese ora serve una nuova cultura della manutenzione”

“Indispensabile, più che mai, un cambio di paradigma all’insegna di una rinnovata cultura della manutenzione. Una cultura rimossa o marginalizzata perché non si vede, non si annuncia e non genera consenso nell’immediato. Una cultura che, al contrario, dovrebbe acquisire centralità nel disegno delle politiche pubbliche, per il proprio valore sociale. Mi riferisco ai servizi infrastrutturali: scuole, strade, ospedali e anche ferrovie, di cui molto si è parlato proprio in questi giorni. Parlare di cultura della manutenzione vuol dire investire nella rigenerazione urbana e nel recupero delle periferie. Per far questo è necessario superare la logica del breve periodo e del facile consenso. Occorre anche sfuggire alla contrapposizione polarizzante tra pubblico e privato e pensare, invece, a logiche di Public Private Partnership (Ppp). Serve collaborazione, sincronia, corretta ripartizione dei ruoli. È indispensabile lavorare uniti, con un ampio coinvolgimento della società civile, impegnata nel confronto su questioni d’interesse comune. E il Cnel, la casa dei corpi intermedi, è una casa aperta. Soprattutto al futuro”.

“Fattore umano e merito per costruire un sistema che guardi al futuro”

“Al centro di qualsiasi iniziativa c’è la persona. Questo approccio è fondamentale poiché per innescare un processo di vero cambiamento è necessario innovare schemi e paradigmi e non limitarsi semplicemente a introdurre modifiche, puramente normative, in alcuni settori. Partendo dalle persone, e con l’ottica di fare rete, nel gennaio 2023 abbiamo avviato «Facciamo semplice l’Italia», per ascoltare e confrontarci con i nostri territori. Grazie a questo percorso ho avuto la conferma che la macchina dello Stato è una organizzazione complessa, fatta non solo di sportelli e documenti, ma soprattutto di strutture capaci di muovere gangli fondamentali del nostro Paese, in grado di sviluppare progetti innovativi”.