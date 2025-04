R. BRUNETTA (Intervista a Radio Radicale): “I dazi sono veleni che fanno male e portano anche ad auto avvelenamento”

INTERVISTA INTEGRALE

“I dazi sono veleni che fanno male e portano anche ad autoavvelenamento. Ovvio che vi sia preoccupazione. Poi certo bisogna vedere se alle parole seguiranno i fatti, perché Trump ci ha abituato ad annunci seguiti non di rado da ritrattazioni. Dobbiamo capire se le intenzioni sono serie o se è l’ennesimo affondo negoziale. Certo, il danno c’è comunque. Le relazioni internazionali hanno bisogno di fiducia, consenso e stabilità. L’atteggiamento del presidente degli Stati Uniti, invece, genera incertezza e questo determina già di per sé un costo per il sistema economico. Trump di fatto è un grande produttore di incertezza e sono veramente sconcertato che sia lui sia lo staff che lo supporta possano assumere queste posizioni, così autolesionistiche. Ma alla fine giudicheranno i mercati e quando i mercati giudicano male sono dolori. Dall’Unione Europea ci si aspetta invece serietà e certezze. Non una risposta a muso duro, ma intelligente, negoziale. Rispondere con i controdazi è un gioco a somma negativa. Ma una risposta serve, da parte dell’Europa però e non dei singoli Stati. Come insegna la teoria dei giochi, le risposte cooperative sono sempre più efficienti di quelle egoistiche e individuali”.