R. BRUNETTA (Intervista a Radio Radicale): “Incontro Meloni-Trump utile e fondamentale per aprire la fase negoziale”

L’INTERVISTA INTEGRALE

“L’incontro di Giorgia Meloni con Trump è stato utile e fondamentale per aprire la fase negoziale. Manifesta un cambiamento in atto. Il muro contro muro del presidente degli Stati Uniti con il resto del mondo non dico che si è risolto ma sta evolvendo. Andiamo verso una fase di negoziazione e questo anche grazie alla visita della nostra premier, a nome dell’Unione Europea. Poi seguiranno altre visite di leader europei ma è significativo che il primo incontro sia stato con l’Italia. Si temeva che gli Stati Uniti volessero dividere l’Unione Europea e far prevalere un rapporto Stato per Stato. Ma non è questa la volontà di Trump ed è positivo. Certo, gli Stati Uniti potevano avviare una fase di negoziazione multilaterale con il resto del mondo senza farlo in questo modo, senza partire con un colpo allo stomaco, attraverso i dazi. Siamo in una fase di grande incertezza, che è sempre e comunque un costo. Ce lo potevamo risparmiare. Ma la situazione sta evolvendo in meglio”.

Così il presidente del CNEL Renato Brunetta su Radio Radicale, nella rubrica “Rivoluzione in corso”.