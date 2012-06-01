Brunetta: “Carceri, attuare l’art. 27 della Costituzione. Conciliare sicurezza e inclusione”

L’intervento del presidente del CNEL Renato Brunetta, Torino, Fondazione CRT, 30 gennaio 2026

Buongiorno. Ho riflettuto a lungo su come iniziare questo mio intervento alla Fondazione CRT, perché avrei moltissime cose da raccontare su questa avventura straordinaria. Ne sa qualcosa l’amico Delmastro. Per me si tratta forse della missione più difficile della mia vita, incentrata su scuola, lavoro e formazione, sia dentro sia fuori dal carcere.

È una missione arrivata quasi per caso. Quando sono diventato Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro — organo di rilevanza costituzionale secondo l’articolo 99 della Costituzione — abbiamo rinnovato un accordo con il Ministero della Giustizia avviato dal mio predecessore. Ho voluto ribadirlo, con il ministro Nordio, mio caro amico di vecchia data; lui di Treviso, io di Venezia.

In quell’occasione, il ministro Nordio mi ha chiesto: “Renato, dammi una mano sul carcere”. Ho accettato subito, pur non sapendone nulla all’inizio, e mi sono messo a studiare. Ho scoperto così la materia e il terreno più difficili che abbia mai affrontato. Di mestiere ho fatto il professore universitario e l’economista del lavoro: mi occupo di welfare, salari, produttività, occupazione e nuove tecnologie. Non avevo però mai affrontato il problema del carcere.

La prima cosa che ho fatto è stata guardarmi attorno, scoprendo una realtà straordinaria: il nostro Paese, che spesso descriviamo negativamente per i suoi difetti, le carenze e gli squilibri, possiede una ricchezza umana immensa. Mi riferisco alla ricchezza delle istituzioni, delle persone e delle organizzazioni democratiche: Regioni, Province, Comuni, fondazioni bancarie, imprenditori, artigiani, datori di lavoro, lavoratori e volontariato.

Il volontariato è una risorsa eccezionale: quattro o cinque milioni di persone che donano parte della propria esistenza e del proprio tempo agli altri.

Il concetto di “dono” è quasi sconvolgente per un economista abituato a ragionare in termini di domanda, offerta, prezzo e quantità. Eppure esiste, come nel caso dei volontari della Croce Rossa. Viva Dio se esiste.

L’Italia è un grande Paese di gente e istituzioni generose. Mi sono chiesto, allora, come sia possibile che una nazione così sensibile non riesca a risolvere il problema della formazione e del lavoro in ambito carcerario. Storicamente, ci troviamo di fronte a strutture che non rispondono all’articolo 27 della Costituzione: carceri che non rieducano e non reinseriscono nella società.

A quasi 76 anni non mi diverto più a cercare colpevoli in Tizio, Caio o nel governo di turno. Ne ho visti troppi. Voglio invece capire perché questa società non riesca a rispettare un dettato che essa stessa si è data, a partire da Camaldoli, nel 1943. In quel contesto, un gruppo di giovani che sarebbero diventati i Padri della Patria gettò le basi della Costituzione sociale attraverso il Codice di Camaldoli. Erano tutti cattolici, ma il vero miracolo avvenne quattro anni dopo nell’Assemblea Costituente. In soli tre giorni, liberali, socialisti, socialdemocratici, comunisti e cattolici approvarono all’unanimità, senza alcuna egemonia, gli articoli sociali della Repubblica: lavoro, sindacato, rappresentanza e, appunto, carceri.

Eppure, dopo quasi ottant’anni, la Repubblica non riesce ancora a dare risposte concrete su rieducazione e reinserimento. Non serve dare la colpa alla magistratura o ai ministeri; occorre comprendere le cause profonde. Abbiamo la generosità della società civile, le risorse finanziarie e la “regola delle regole” (l’articolo 27), ma affrontiamo una condizione carceraria insostenibile.

Qui interviene la mia natura di economista. Utilizzo la “cassetta degli attrezzi” di sempre: scuola, lavoro, formazione. Quando si verifica una devianza, la società deve difendersi e le carceri hanno una funzione di sicurezza, ma devono avere anche un significato rieducativo. Sicurezza e rieducazione non sono termini conflittuali, bensì complementari. Se li consideriamo opposti, non andremo da nessuna parte.

Oggi i quattro quinti del budget sono destinati alla sicurezza e solo un quinto al reinserimento. Il problema, tuttavia, non è solo economico, ma culturale: se le due culture non dialogano, la sicurezza stessa è destinata a fallire perché priva il sistema di un concetto fondamentale: la speranza.

La speranza passa attraverso la scuola, il lavoro e la formazione, dentro e fuori dal carcere.

Questi elementi o vincono insieme o falliscono insieme. Il carcere ha una sua economia criminale: un telefono che fuori vale 200 euro, dentro può valerne 5.000. Spesso i “lavoretti” non sono vero lavoro, ma mera gestione del potere.

La sfida civile si vince offrendo prospettive.

La recidiva in Italia è mediamente del 70%, ma scende drasticamente sotto il 10%, il 5% o addirittura il 2% per chi intraprende percorsi reali di istruzione e impiego. La speranza è misurabile. Resta però lo stigma: il reinserimento è ostacolato dal pregiudizio verso chi è stato detenuto. Serve allora un “arbitraggio” individuale: al detenuto deve convenire investire in una vita civile piuttosto che continuare a delinquere. Se non si ha nulla da perdere, la delinquenza resta l’unica scelta; se invece si investe nel capitale umano, cambia tutto. Anche attraverso strumenti come il SIISL, il sistema informativo del Ministero del Lavoro per le politiche attive, la formazione e il reinserimento occupazionale.