VOTO AL PE: INUTILE PROPAGANDA SU EMENDAMENTO, PER TAJANI VECCHIA POLITICA, PER SALINI UNA ‘SUPERCAZZOLA’

CORONAVIRUS: TAJANI (FI), ‘NOSTRO VOTO? PUNTIAMO SU RECOVERY BOND’ ‘Eurobond sono irrealizzabili’

Bruxelles, 17 apr. (Adnkronos) – Il Parlamento Europeo “fa bene a far sentire la sua voce con un testo che punta alla mutualizzazione del debito” per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. “Riguardo alla polemica sul nostro voto non a favore dell’emendamento presentato dai Verdi” favorevole agli eurobond, “siccome gli eurobond sono irrealizzabili, abbiamo deciso di puntare sui Recovery Bond”.

Lo spiega il vicepresidente di Forza Italia e presidente della commissione Afco del Parlamento Europeo Antonio TAJANI, in una conferenza stampa on line durante la plenaria a Bruxelles.

TAJANI ha spiegato che Eurobond garantiti direttamente dai bilanci degli Stati non passeranno mai, mentre dei Recovery Bond sostenuti dal bilancio Ue sono il compromesso che è stato raggiunto all’interno del Parlamento e degli stessi gruppi politici, che sono spaccati su questa tema per linee nazionali. “Fare polemica sui singoli emendamenti – continua TAJANI – fa parte della vecchia politica, di cui l’Italia non ha bisogno. Non è questione di nomi, ma di sostanza. La battaglia sui nomi non serve a nulla”, conclude.

SALINI (FI): NO AGLI ‘EMENDAMENTI-SUPERCAZZOLA’, SÌ AGLI EUROBOND

“Al Parlamento Ue c’è gente che legge ”l’emendamento-supercazzola“ dei Verdi, inutile e propagandistico, ma non legge la risoluzione che abbiamo votato, e che chiede esattamente ciò che vogliono tutti: emissioni di debito comune garantite dal bilancio Ue. La differenza è tra chi si diverte a fare emendamenti ‘fighetti’ e chi invece vuole mettere l’Eurogruppo con le spalle al muro. Se uno ha voglia di leggere il testo della risoluzione, bene; altrimenti fa solo il furbo. Il resto è spazzatura”.